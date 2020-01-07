歐盟跨境交易手續費調降，兆豐信用卡趁機搶商機。從2020年開始，歐盟跨境交易手續費將調降，影響所及國內不少金融業者基於成本考量，紛紛取消免年費信用卡在歐盟的刷卡優惠，不過反而成為兆豐銀趁勢擴張消費量及新客群的契機，兆豐銀不僅維持原有優惠不縮水，甚至還反向加碼現金回饋，範圍還擴及舊卡友也一併把刷卡現金回饋率從2.3％提高至2.58％。

以利多御璽卡為例，開放全體海外消費都有3％的優惠，此外，全新卡友原本日韓回饋才有3％，現在則全面開放為海外消費一體適用，至於舊卡友，原本回饋率為2.3％，也同樣提高至2.58％。

而雙幣鈦金商旅卡，海外消費的現金回饋，則從1％提高至1.5％。

除此之外，強打春節旅遊商機，兆豐銀也針對機場接送擴大優惠，現在適用機場接送的消費門檻可說最低，只要刷1萬元，就送2次機場接送；另一個有別於其他信用卡業者的服務放送，在於兆豐銀的消費，不僅限「團費」，亦即，自由行的消費者也適用，只要在國外機票、訂房網等任何一項消費滿1萬元，兆豐均會送最多達2次的機場接送。

(工商 )