遠航若被廢照，產險表示，之前已賠付的旅綜險理賠金不會要求返還！

遠航2019年12月13日無預警停飛，不過因為12月14日遠航公司董事長張綱維出面表示，遠航沒有破產，使得多數產險公司的旅綜險都得依停飛理賠需要依契約理賠旅綜險。

然遠航原本6日發薪日未如期發出薪水，根據報導，交通部長林佳龍已證實，日前民航局建議廢止遠航民用航空運輸業許可證公文已送至交通部，航政司法規會將請民航局再補充說明理由。

然而不管遠航未來是否復航，產險公司表示，「旅行綜合險理賠，賠付完成就是代表他符合理賠條件，所以民眾拿到錢，理賠完畢。產險公司就會結案，不會有後續有特別追蹤或是行動。」

不過，此次遠航停飛事件，部份產險公司曾一度指出，航空公司破產並未列入旅行不便險理賠範圍之列，但因遠航非破產，因此，大部份產險公司幾可理賠，然而民眾申請理賠的件數卻不多。

富邦產險表示，截至109年元月7日止，該公司共受理一件，賠付金額24,531元。國泰產險也說，該公司此次賠付的金額並不多。另外，新光產、明台產、臺灣產、旺旺友聯產險等多家都表示，截至目前為止，尚未接獲保戶因遠航事件申請理賠。

富邦產險也說，若未來遠航被廢照，此也不是屬於旅行不便險和旅綜險的承保範圍，但針對已賠付之理賠案件則不受任何影響。

(工商 )