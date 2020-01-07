家中若有男生的人應該都有這樣共同的困擾──馬桶周邊常被四濺的尿液滴得都是，看了不舒服，更增加打掃人的不便，有些家庭索性要求男生也必須「坐著小便」。但你知道嗎？男生蹲坐小便不只為了環境衛生，還有一種情況也建議坐著小便，這是為了讓男性朋友解尿更輕鬆又乾淨。

日本電視節目曾測試，男生對著馬桶哪個位置小便比較能減少尿液濺出，結果發現，正對中間水面濺出的尿液最少；專家還指出，若想做到「零反彈」，要距離馬桶內壁不超過12公分，讓許多男生直呼太困難，甚至有人直言為了不引發「家庭革命」，早就坐著小便，足見男性站著小便導致尿液四濺有多困擾民眾。

不過，你可能不知道，男生坐著小便除了避免因為瞄不準而亂射，對於年紀大、站不穩的人來說，坐著更重要的目的是讓力量和注意力可以集中在小便這件事；此外，如果有餘尿較多的情況，蹲坐小便也能有充裕時間分兩次解尿更乾淨。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，小便必須經過膀胱收縮、加上暢通的尿道才會解得好，理論上，正常男、女性無論站或蹲坐小便都不會有太大問題，只是基於生理結構，男生站著小便較方便，女生則可能大腿內側會濺濕。

不過，對於年長、站不穩的老人家來說，站著時需要一手扶牆，單手小便更容易導致瞄不準；加上為了站穩，力量主要集中在雙腿，骨盆腔肌肉過度緊繃，也會導致膀胱括約肌無法放鬆，降低尿意感，這時如果改成坐著解尿，就能將注意力集中在小便，解得更乾淨。

除了坐著小便能將注意力集中在解尿這件事，有時也是為了方便「二次解尿」。

高雄榮總泌尿科主治醫師簡邦平指出，男性的尿道較長，大約25～30公分，雖然小便時膀胱會加壓，但是尿道本身不會收縮，以致小便看似解完，實際上還有尿液殘留在尿道，這時如果馬上穿上褲子，就容易有尿液不自覺流出，滴在褲子上，尤其攝護腺肥大、膀胱無力的年長男性，更可能濕了一大片。

因此，簡邦平建議，如果沒有時間的壓力，男性朋友解完第一次小便後先別急著穿褲子，可以稍微等待30秒～1分鐘，再試著解第二次，會發現還有一些尿液，這也是為何蹲坐小便比較方便多次解尿，不會有旁人等候的壓力，也比較適合在家中採取這樣的小便方式。

●適合曾接受攝護腺手術、脊椎受傷、糖尿病患

不過，陳煜醫師進一步指出，二性解尿的方式比較適合曾接受攝護腺手術、脊椎受傷、或糖尿病人，這些患者的膀胱本身容易有殘餘尿，而且尿量可能達150cc以上，確實要分兩次解尿比較乾淨，避免引起感染。

●尿道較長或寬，可採「擠牛奶」方式推壓尿道

但如果是尿道比較長或寬的男生，餘尿沒有很多，大約1～3cc，只是在褲子上滴了幾滴，陳煜建議只要使用”milking”、類似擠牛奶的方式，一手扶著陰莖，另一隻手的手指頭放在陰莖和陰囊的交接處，頂著尿道（在陰莖下方），輕輕往前推壓至尿道口，就能把尿道的餘尿擠出來。

另外也可能是包皮過長，只要在小便的時候將包皮往後推，露出龜頭，小便解完後就不會有殘尿沾著包皮末端，將內褲用濕。

陳煜提醒，若非特殊情況，不建議頻繁採用二次或多次解尿，如果膀胱已經沒有殘餘尿，只是在尿道中，再次用力使膀胱收縮也無法擠壓至尿道，反而會再啟用括約肌，使膀胱和括約肌變得更敏感，「好比水龍頭已經關起來，水管內還有一點殘餘量，要滴幾下才會停止，即使水龍頭再用力關緊，幫助也不大。」

醫師提醒，即使蹲坐小便也要稍微向後坐，並控制方向，將尿道口盡量對準馬桶內側，才能確保馬通周邊的乾凈。（圖片來源：pixabay）

至於謠傳經常採蹲坐排尿的男生，罹患直腸癌、膀胱癌、攝護腺癌的機率比站著排尿的男生來的低，簡邦平和陳煜一致駁斥是無稽之談，毫無根據，這些癌症的成因和小便完全沒有關係，太過危言聳聽。

不過，兩位醫師皆強調，男性站著小便還是最符合生理結構、暢順自然的方式，即使蹲坐小便也要稍微向後坐，並控制方向，將尿道口盡量對準馬桶內側，才能確保馬通周邊的乾凈。

還有一種情況會讓人誤以為坐著小便解得比較乾淨。陳煜指出，由於人們在解便和解尿所支配的神經都是第三～第五對薦椎，大號的同時膀胱也會收縮、括約肌放鬆，即使沒有尿意，一些尿液也會跟著排出，導致有坐著小便較乾淨的錯覺。

或者說，一般居家考量男女共用而採用坐式馬桶，導致男生站著小便，距離馬桶較遠，容易有尿液四濺的問題；但若如果條件許可，在家也裝上男生公廁的直立式小便斗，或許就能改善男性小便「瞄不準」的問題。

(中時電子報)