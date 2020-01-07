苗栗縣長徐耀昌7日率各局處首長施打疫苗。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌帶頭築起流感防護網，7日率各局處首長打疫苗，並提醒符合施打的對象盡快施打。另縣府編列800多萬元經費購買肺炎鏈球菌多醣體疫苗，嘉惠65至74歲長輩免費施打，擴大守護4萬多名長輩健康，避免罹患肺炎或併發重症死亡。

第三階段流感疫苗於今年元旦開始施打，對象包括年滿50到64歲成人、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員，還有高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者、孕婦、出生未滿6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育、托育機構及衛生單位專業防疫人員，禽畜養殖業等相關行業工作及動物防疫相關人員等。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，苗栗縣公費流感疫苗共購置13萬7430劑，截至今年元旦，已使用9萬1060劑，使用率達66.3％，而近日天氣轉涼、溫差大，疾管署公告流感已進入流行期，接種疫苗是最佳防護措施，呼籲符合條件民眾盡早施打。

徐耀昌也提醒，要有防疫如同作戰的觀念，符合公費疫苗資格民眾盡早施打，並落實勤洗手及咳嗽禮節，保護自己和家人健康。此外，鑑於死於肺炎人數攀升，徐耀昌7日宣布，今年起將自籌近900萬元經費，購置23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）約1萬5000劑，供縣內65至74歲長輩免費接種，較中央規範75歲以上始可免費接種條件放寬，擴大守護4萬多名長輩健康，避免罹患肺炎或併發重症死亡。

衛生局說明，23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗需從美國進口，要經過海運及食藥署封緘及驗收等程序，預定4月可完成交貨，屆時符合施打的對象可前往各衛生所接種。

(中時 )