王心凌睽違5年獨家演出台中跨年場，一連帶來經典歌曲〈月光〉、〈睫毛彎彎〉，掀起網友滿滿回憶，更直呼是「時代的眼淚」，此外也演唱榮登2019各大年度華語歌曲榜的〈大眠〉，不僅登上網易雲、QQ音樂等各大熱搜榜外，更在抖音上總共有近7千5百萬次的超人氣搜尋次數，還被網友們形容「這是一首寶藏歌曲」。

〈大眠〉搭配優美的弦樂，是作曲兼製作人張簡君偉近期最珍愛重視的代表作之一，不過他也透露，苦等三個月，到了錄音當天才拿到施人誠的歌詞，急得他心想「以為要開天窗」。而王心凌在看完歌詞後，更花了一個小時消化琢磨，靜心體會最直接的感動，為歌曲做最完美詮釋。

王心凌近期於各地舉辦「CYNDILOVES2SING愛。心凌巡迴演唱會」。（環球提供）

王心凌〈大眠〉在抖音上總共有近7千5百萬次的超人氣搜尋次數。（環球提供）

由於好歌難求，王心凌很開心〈大眠〉推出一年多仍持續超高傳唱度，當初的等待都是值得的，而〈大眠〉、〈在青春迷失的咖啡館〉也攻佔KKBOX「2019 華語年度百大單曲」以及新加坡 YES 933醉心龍虎榜「2109年度頂尖100的20大歌曲」。

越來越多人翻唱〈大眠〉，目前為止沒有人能唱出王心凌這種感覺，她表示「作品被喜歡、被傳唱真的很爽」，不過她也變身指導老師「我也看了很多翻唱的視頻，發現某幾個地方有蠻多人唱錯了，也許找天來開直播跟大家分享教唱一下囉」。忙完跨年演出後，王心凌行程依然馬不停蹄舉行「CYNDILOVES2SING愛。心凌巡迴演唱會」，至於粉絲們關切的台北場也正在持續努力中。

(中時 )