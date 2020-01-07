國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬7日到台中市為立委第四選區國民黨候選人黃馨慧到華美黃昏市場助選，剛好與國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫合體拜票，為選情「加分」！（盧金足攝）

朱立倫與李佳芬一起助選，戰力加分。（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬7日到台中市為立委第四選區國民黨候選人黃馨慧到華美黃昏市場助選，剛好與國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫合體拜票，為選情「加分」！（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫說，「大家的熱情都出來了，要把熱情化為選票，國民黨才能夠勝選」。（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬7日到臺中市為立委第四選區國民黨候選人黃馨慧到華美黃昏市場助選，剛好與要遊行掃街的國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫合體一起拜票，韓粉擠爆菜市場，朱立倫說，「大家的熱情都出來了，要把熱情化為選票，國民黨才能夠勝選」。

「總統夫人好！」李佳芬下午四點半到達華美黃昏市場為黃馨慧助選，進入市場就獲得很多攤商與買菜民眾爭相要求握手、合照與簽名，攤商還送上菜頭，祝福韓國瑜選舉搏得「

好彩頭」。

要與黃馨慧掃街的朱立倫剛好與李佳芬同時間到菜市場，展開合體拜票，支持者高呼「凍蒜！」有韓粉握到李佳芬的手，激動的紅了眼眶，朱立倫活力十足的沿街向攤商拜票。

黃馨慧表示，上次朱立倫已到華美黃昏市場要拜票，因為黑鷹失事馬上暫停選舉行程，今天專程再來市場催票。

朱立倫說，最後的衝刺，日前他已經來到這市場，當時正好發生黑鷹直升機令人傷痛遺憾的事件，當時立即停止選舉

，他特別向黃馨慧允諾「我今天一定要來」，今天來到這裡又更加分，一起來幫黃馨慧加油。

朱立倫表示，黃馨慧是最好的民意代表，最了解基層，最適合代表臺中市第四選區當選立法委員，剩下三天時間，希望能夠匯集選票，讓黃馨慧當選，就是我們大家的當選。

「選情熱起來了！」朱立倫強調，他現在全國各地的跑，剛剛從彰化過來臺中，從臺北到南部發覺大家的熱情都出來了

，拜託大家1月11日一定要出來投票，「把你的熱情化為選票，我們才能夠勝選」。

朱立倫與李佳芬一起助選，戰力加分，朱立倫表示，大家分進合擊，正好在這邊遇到，今天晚上還要在楊瓊瓔選舉場合助選，大家分進合擊，全力以赴，從早上到晚上努力拉票

，大家一起加油。

(中時 )