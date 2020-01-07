桃園市消防局第一救災救護大隊7日在國道2號橋下空地舉辦八德區聯合車禍救助訓練。（賴佑維攝）

桃園市消防局第一救災救護大隊7日在國道2號橋下空地舉辦八德區聯合車禍救助訓練，隊員們練習車禍救助穩固、破壞、開創空間等專業能力，並以各式翻車狀況進行練習，希望在實務上結合特搜隊救災經驗傳承，提升區域車禍救助能量。

桃園市消防局去年獲得消防署車禍救援挑戰賽全國冠軍，此次請參賽隊員進行系統式教學，此外一般分隊消防員，也了解特搜隊的車禍救助觀念、器材，希望達到增廣見聞、靈活運用的效益。

消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，重大車禍事故往往伴隨著高能量撞擊，容易造成車體扭曲變形，致使人員嚴重受困。第一線消防救助人員如未加強車禍救助穩固、破壞、開創空間等專業能力及團隊救援共識，勢必會使救援活動更加艱困。期待未來於車禍救助勤務時，以更加安全、紀律的搶救作為，達成團隊拯救目標，同時提升車禍救助能量。

因為該訓練相當紮實，大湳消防分隊甚至有隊員已經調至台中，還利用休假前來學習，希望了解更多車禍救災、救護的知識。此外學員也實際用報廢車進行練習，希望盡量貼切實際狀況。

(中時 )