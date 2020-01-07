為鼓勵勞工自願提繳退休金，針對勞工自願提繳退休金有稅賦優惠、投資收益分配及保證收勞退新制益等益處，勞動部表示，近年來自願提繳人數有逐年增加，未來仍將持續透過勞工教育課程、網路社群平台，並結合地方政府加強說明宣導，以鼓勵勞工自提退休金，增加退休生活保障。

勞動部表示，勞工老年退休生活保障，主要包括勞保老年給付、勞工退休金及個人儲蓄。其中，在勞工退休金制度部分有「新制」及「舊制」。因此，一位勞工退休後，會有勞保、勞退新制與舊制年資退休金。

勞動部說明，勞退新制由雇主每月幫勞工提繳至少工資6％的退休金至設於勞工保險局個人退休金專戶存儲，另勞工亦得在其每月工資6％範圍內，自願提繳退休金，並享有稅賦優惠。

勞動部指出，個人退休金專戶累積金額須視勞工提繳年資、薪資成長率、基金投資報酬率及勞工個人自願提繳金額而定，如果選擇領取月退休，領取之後的勞工退休金個人專戶仍持續參與投資收益分配，因此，月領金額仍持續成長。

勞動部特別強調，為保障勞工退休金權益，勞動部除了加強宣導外，也會強化提升勞工退休金投資運用收益，至於各界所提意見，將兼顧制度公平性、財務可負擔性原則下審慎研議，保障勞工退休生活。

(中時 )