長江白鱘滅絕，且目前長江生物完整性指數已達最差的「無魚」等級。中國大陸自今年1月1日開始開啟10年禁漁，並寫入《長江保護法草案》。

據《中央社》報導國際學術期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）2019年12月23日的網上論文說，長江白鱘此一長江特有物種，目前已經滅絕。

法制日報報導，近些年來，洞庭湖、鄱陽湖頻頻乾旱見底，部分水系嚴重斷流、河湖生態功能退化、生物完整性指數到了最差的「無魚」等級，一些珍稀、瀕危野生動植物種群數量急劇下降、棲息地和生物群落遭到破壞。

2019年12月23日大陸全國人大常委會審議《長江保護法草案》，多名參與立法的專家表示，草案已明確長江10年禁漁、建立協調機制、生態修復等規定。

草案規定，將對長江流域重點水域實行嚴格捕撈管理，在長江流域水生生物保護區全面禁止生產性捕撈。自1月1日起10年內，長江和重要支流等重點水域全面禁止生產性捕撈。

不過，報導表示，中國大陸長江保護工作中，長期以來統分結合、整體聯動的工作機制尚不健全，管理體制條塊分割、部門分割、多頭管理依然存在，幹支流、左右岸、上中下遊協同治理能力較弱，整體合力的形成並不容易。10年禁漁的有效執行，還是生物完整性指數評價體系的建立，都涉及有關部門和地方政府，協調機制頗受質疑。

(中時電子報)