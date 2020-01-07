柯文哲受到夾道歡迎。(蔡依珍攝)

柯文哲受到夾道歡迎。(蔡依珍攝)

女支持者趁機「熊抱」柯文哲。(蔡依珍攝)

柯參香後當「人形立牌」，和逾百位支持者一一合照。(蔡依珍攝)

柯文哲到大廟景福宮上香祈福。(蔡依珍攝)

廟方送上景福宮的介紹。(蔡依珍攝)

柯文哲7日陪同第1選區立委候選人陳泓維車隊掃街，搭上戰車從蘆竹南崁鬧區一路往桃園市區。(蔡依珍攝)

逾百位支持者早早就到場守候，揮舞著黨旗高喊「阿北加油」。(蔡依珍攝)

逾百位支持者早早就到場守候，揮舞著黨旗高喊「阿北加油」。(蔡依珍攝)

柯文哲受到夾道歡迎。(蔡依珍攝)

台灣民眾黨主席柯文哲「南北眾貫線」大掃街一連兩天在桃園，柯7日陪同黨籍立委候選人陳泓維在第一選區拜票，並到大廟景福宮上香祈福，許多支持者早早就到場守候，揮舞著黨旗高喊「阿北加油」，搶合照的人龍排滿廟前廣場，大家高呼：「票投15，民眾做主！」

柯文哲7日陪同第1選區立委候選人陳泓維車隊掃街，搭上戰車從蘆竹南崁鬧區一路往桃園市區，在有桃園大廟之稱的景福宮上香祈福。陳泓維說，雖然大廟不是他的選區，但是桃園的重要信仰中心，且位處桃園市中心，很多民眾黨支持者聚集，因此特別到大廟參香。

許多支持者老早在廟前廣場等候，高舉台灣民眾黨黨旗向柯文哲熱情揮舞，等著和柯合照的排隊人龍佔據廟前廣場，柯參香後當「人形立牌」，和逾百位支持者一一合照，且以年輕人居多，有女支持者趁機「熊抱」柯文哲，也引起現場一陣騷動。

柯文哲也在主委王炯村接待下和廟方話家常，聽聞景福宮近300年歷史也驚奇，來自新店的王也和柯談起故鄉，柯笑言自己搬過3次家，景福宮總幹事陳正忠讚台灣民眾黨28席不分區至少15席沒問題，讓柯笑著搖頭、揮手，直呼：「還要更努力！」廟方也鼓勵他挑戰2024，他則笑而不答。

(中時 )