中央氣象局表示，這周將有兩波冷空氣南下，第一波明(8)日南下影響到周四(9)，此波水氣較少，除了迎風面零星地區有局部降雨機率外中南部不受影響；第二波冷氣團在周日(12)和下周一(13)南下，由於水氣較多，中部以北3000公尺以上高山將有降雪機率，12日到13日清晨下雪機率較高。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天受東北季風影響，北部白天高溫約18-21度；東北部宜蘭15-18度；花蓮台東及中南部約23-26度，周四(9)清晨溫度最低，中部以北約14-15度，北部空曠地區有機會來到12-13度，提醒民眾注意保暖。

陳伊秀指出，周五(10)、周六(11)冷空氣減弱，溫度回升，僅迎風面東半部仍有局部短暫雨，第二波東北季風將於周日來到，由於此波水氣較多，降雨面積將擴大至中南山區，若溫度與水氣條件符合，中部以北3000公尺以上高山將有降雪機率，以周日到下周一清晨下雪機率較高。

(中時 )