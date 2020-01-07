總獎金40萬美元(約1213萬新台幣)的世界羽聯超級500賽事馬來西亞大師賽，今天正式點燃戰火，台灣球迷引頸期盼的一哥周天成和一姐戴資穎，明天才會在單打戰場上陣，開打前夕小戴也在Instagram分享自己收到一份厲害禮物的照片。

戴資穎今天在IG分享收到外接式固態硬碟、耳機的照片，表示自己收到超厲害的禮物，也跟球迷預告自己明天就要開賽。

大會已經公佈明天賽程，戴資穎女單第一輪和大陸張藝曼的比賽不早於晚間7點15分，周天成與印度選手斯里坎特(Kidambi Srikanth)開賽時間預計不早於下午2點45分，「羽球王子」王子維挑戰男單第7種子石宇奇伊戰，不會早於下午3點半展開。

資格賽方面，今天有三組台將挑戰，可惜僅男雙林家佑/楊明哲擊敗地主組合，贏得會內賽資格，混雙揚博軒/胡綾芳及女單白馭珀都無奈吞敗，而林家佑/楊明哲明天男雙會內賽第一輪，要挑戰世界排名第一的印尼組合吉德翁(Marcus Fernaldi Gideon)/蘇卡穆約(Kevin Sanjaya Sukamuljo)，是雙方生涯首度過招。

(中時 )