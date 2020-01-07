林邊鄉光林社區發展協會理事長鄭學成為愛狗人士，1年多前收養6隻流浪土狗，不料卻疑似「好心做壞事」，遭投訴隨地亂大小便、還亂吠亂追人，挨批擾民。（周佳琪陣營提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東立委第二選區戰火燒不停，國民黨籍候選人周佳琪競選總部7日再槓「蘇家班」，直指民眾檢舉立法院長蘇嘉全以合法掩飾非法，將原為農地的蘇家骨灰存放設施，變成可容納1萬5028個骨灰罐、市價值數十億的納骨塔「懷軒園」，諷刺蘇家藉祖墳發大財，對此，蘇嘉全辦公室嚴正否認，怒批對方抹黑將提告。

周佳琪競總總幹事潘連周指出，蘇家墓地是因蘇嘉全長治豪華農舍爆發時，連帶被揭發農地上不能有私墓，而遭屏縣府裁罰，但後續卻在蘇女蘇㛄馠委託開發公司提出「蘇家骨灰存放設施」計畫申請，並經過不斷變更名稱和計畫下，偷天換日將祖墳變成商業殯葬園區。

潘連周說，2012年蘇㛄馠委託「惟仁開發實業有限公司」提出骨灰存放計畫後，2014年她自己成立「懷軒園有限公司」，而隔年公司名不僅更改為「懷軒園股份有限公司」，負責人也變成被指控掏空永達技術學院的前董事長謝金龍，且計畫名稱也改為「懷軒園」，當中提出的22個納骨座申請獲屏縣府同意。

他怒指，蘇家透過家庭墓園申請、意圖違規轉為商業使用的企圖非常明顯，因為他們後續又提變更設置多項戶外祭祀設施等，且還不斷併購周邊土地，最後在去年達成目的，申請變更獲准成立1個近2公頃大、可存放1萬5028個骨灰罐的殯葬園區。

國民黨縣黨部主委廖婉汝怒批，屏東有多少農地上設有祖墳，都被政府勒令搬遷，但蘇家的卻能搖身一變成價值數十億以上的殯葬區，地方早就怨聲載道，但卻敢怒不敢言，由此可知蘇家特權。

對此，蘇嘉全辦公室澄清，墓園相關開發皆依法規規範辦理，並經縣府層層關卡嚴格審核，一切程序完全合法，為以正視聽，將對提出不實指控抹黑的相關人，進行提告。

(中時 )