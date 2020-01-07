立委陳超明於銅鑼進行路口拜票，大力揮手懇託支持4號。（陳超明團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

徐志榮站路口向民眾揮手拜票。（徐志榮團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

阿昌清潔庇護工場員工7日感謝陳超明的幫助。（陳超明團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

選戰期限倒數，苗栗立委陳超明、徐志榮力拚連任，全力守住票倉。7日陳超明在銅鑼進行路口拜票，許多鄉親熱情高喊4號當選。徐志榮則在頭屋大橋，向民眾鞠躬問好請安，隨後前往頭份，陪同國防部長嚴德發到參謀總長侍從官黃聖航的家中上香悼念。選戰最後3天，陳超明與徐志榮將分別以車隊、徒步掃街，爭取連任。

徐志榮近日勤於路口鞠躬懇託，7日與夫人王慧珍兵分二路，與競選團隊分別前往苗栗市龜山大橋與頭份交流道路口，向民眾鞠躬請安。最後選展期縣，徐志榮將展開公館、頭份、苗栗徒步拜票，8日晚間7點將先於公館競選總部出發，在公館鄉長曾美露、農會總幹事韓鴻恩、鄉代會主席劉冠霆等人陪同下，繞行公館市區徒步掃街，向選民懇託支持。

陳超明7日則在縣議員黃芳椿、前縣議員湯劉秀美、銅鑼鄉長李瑞廷、鄉民代表會副主席陳祈以及多名鎮民代表、村長陪同下，到銅鑼進行路口拜票，阿昌清潔庇護工廠的身心障礙朋友驚喜現身，感謝陳超明促成「加油加愛心」衛生紙，致贈手寫感謝信加油打氣並陪同拜票，讓陳超明又驚又喜且相當感謝，增加連任信心，要繼續為苗栗服務。陳超明競選總部將一連3天安排8鄉鎮車隊掃街，全力衝高票數。

(中時 )