民進黨立委候選人阮昭雄（右）獲得國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團副總召李鴻源力挺支持。（阮昭雄競總提供／張穎齊台北傳真）

國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團副總召李鴻源，以台灣防災教育訓練學會理事長身分拍片力挺北市第八選區（文山、南中正）民進黨候選人阮昭雄，希望阮進立院將防災法令修得更完善，阮則表示，匯聚各方跨黨派好手，就事論事，不分黨派，齊心為台灣防災工作努力。

李鴻源在影片中表示，他擔任理事長，基本上他是國民黨籍，副理事長阮昭雄是民進黨籍，常務理事李鴻鈞是親民黨籍，他們這學會沒政黨色彩，非常專業、談技術的學會，但目前防災法令被忽略、且不太完備，在立法上面有很大必須努力空間。

李鴻鈞說，期許明年立院，大家能把防災當作非常重要方向，跟學會一起努力，把法令更完備、經費也沒問題，防災更安全，希望未來立院有更多志同道合朋友一起重視這問題。

阮昭雄在臉書上表示，感謝李鴻源答應拍攝影片，支持防災專業的努力，他和李鴻源都在台灣防災教育訓練學會服務，這個學會只談推動防災，匯聚各方跨黨派好手，就事論事，以專業為討論基礎，不分黨派，齊心為台灣防災工作努力。

阮昭雄說，推動災防相關工作，不只在技術層面，還涉及法令制度的變革，需要更多了解防災的人，在立法機關推動改變，他擔任議員期間，在北市推動許多防災政策，未來進入國會，更希望從政府組織法令、事前儲備、人員訓練及產業合作等面向出發，全面提升台灣防災能量。

阮昭雄強調，防災政策的立法工作，還有很大的努力空間，立院必須有防災專業的立委，要從立法層面達成全民防災，讓台灣妥善面對災害風險，保障國家安全，再次感謝李鴻源理事長。

(中時 )