元大台灣50 ETF（0050）7日公布第一階段每股預計配發2.9元，創半年度配息以來新高紀錄，以最新收盤價96.1元計算，殖利率為3.01％，元大投信表示，1月20日將進行第二階段公告，確認每股配發金額，除息日訂為31日。

台灣50成立超過15年，為目前規模最大、全台首檔受益人數突破10萬人的ETF，具市場代表性，據統計，截至1月3日為止，0050規模達656億元，歷年平均配息1.81元，填息天數46天，7日公布第一階段每股預計配發2.9元則創下2016年改半年配息以來最高紀錄，年度合併計算為歷年次高。

台灣50 ETF是以完全複製的指數化操作策略，追蹤臺灣50指數績效表現，成分股由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票，去年受惠企業獲利表現佳，發放現金股利高達1.5兆元，尤其龍頭企業，獲利更為優異，帶動0050配息金額衝高，元大高股息ETF（0056）今年也配息1.8元，同為創下近年新高。

針對有意參與除息的投資人，投信業者提醒，目前國內ETF多設計配息機制，應先瞭解相關配息規定，以及預估配息公告等，才能掌握ETF的除息狀況。

以0050為例，今年第二階段公告配息金額為封關日20日，除息日訂在1月31日，相對來說，投資人須於1月30日以前（含當日）買入0050，才具有參與除權息資格，同時也建議投資人可透過不同的ETF建置投資組合，降低市場波動影響，掌握除權息行情。

(工商 )