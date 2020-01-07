擁有50年經驗、且具世界級曲軸與連桿技術的隱形冠軍-振豐機器廠，將於中科投資2,200萬元，建置導入工業4.0生產模式智慧型工廠，透過生產機具上的感測器，收集製程大數據作為管理與分析，製造出高精度的曲軸、連桿及其他汽車零件。

中科管理局表示，振豐未來更可利用雲端平台即時檢視管理生產能力，有效管控產品開發流程，並帶動產業鏈的競爭力。

中科管理局進一步表示，曲軸及連桿等零件是發動機的主要旋轉機件，振豐公司將傳統的曲軸工藝技術轉成數位資訊；同時在夾冶具加入氣壓、機電整合與感測元件，組合成智慧化的夾冶具，可以彈性製造符合客戶需求，少量多樣及精度高的產品，並可根據客戶需求選用合適的材料及加工條件，增加元件使用壽命。

此外，振豐產品提供美、日大型及使用環境特殊的設備廠商，另因技術門檻高投入廠商少，產品具競爭力，所生產的曲軸、連桿精度高，可有助於提升國內產業所需精密機械設備水準，對於產業的加速量產與技術競爭也有相當助益。

再者，振豐為國防工業評鑑合格廠商，已承接多項軍品製造，對於提升國防設備自製率扮演重要角色，未來透過中科建置智慧型工廠，更可積極引進培養中高級人才，以落實技術生根之目標。

(工商 )