集結燒臘、港點、大菜的「文記銅鑼灣」港式餐廳，為搶攻小型尾牙與春酒、工商會議、餐敘等餐飲商機，去年底加碼擴店，由80個座位數展店至130個座位數，港式桌菜每桌8,000元起；同時，重金禮聘正宗港師操刀推出新品牌「金鐘燒臘鋪」，搶攻燒臘與便當市場。

「金鐘燒臘鋪」特別聘請知名香港燒臘主廚操刀，以燒鵝、燒鴨、金磚燒肉、叉燒等多樣港式燒臘菜品，增添了餐桌的豐富性，也滿足了消費者飲食上不同的需求；平日供應的燒臘便當部分，價格從120至198元不等。

其中，老饕特別推薦「金鐘燒鴨」，除選用櫻桃鴨外，做法更有別於一般燒臘餐廳，採正宗廣式掛爐工法，每隻燒鴨必須醃製10小時，經過淋汁、風乾、燒烤等多道繁複耗時程序，皮脆肉嫩、油汁直流，為老少咸宜廣式美食之一，每日限量推出！

迎接農曆新年的到來，文記銅鑼灣港式餐廳推出年菜外帶，包括「藥膳花雕醉蝦」、「開運櫻花蝦米糕」、「無錫醬燒豬肋排」、「港式瑤柱蘿蔔糕」、「銅鑼灣肝臘腸」、「黃金流沙包」共6道菜品+1道佛跳牆，套餐價格3,800元；另推出「文記明爐大肥鵝」、「金鐘明爐櫻桃鴨」、「文記當紅炸子雞」等外帶燒臘，一推出已接單六成，即日起預訂至1/17止。

(工商 )