伊林娛樂藝人蔡淑臻、李沛旭愛情長跑8年多，原以為一度論及婚嫁的兩人感情穩定，但去年初傳出兩人感情生變，蔡淑臻之後受訪大多回應「一切如常」，也承認兩人還住在一起。不過許久沒公開露面的李沛旭7日晚間出席伊林尾牙派對，被問及感情現況，直截了當承認：「我們已經沒有在一起很久了！很久了！我已經是一個人，但還是好朋友啦！」而壓軸現身的蔡淑臻，也隨後證實這段相差4歲的姊弟戀已經結束，

對於分手多久，李沛旭並未回答，僅說謝謝關心，至於兩人目前還住在一起，他說：「目前這狀況有點難解釋，我只能說生活上還是有很多要接觸到，但已經沒有男女感情成分。我們彼此尊重，也祝福對方去找到更好的將來！」現在也正在往分開住的方向努力中。

過去每年都與李沛旭一起出席尾牙派對的蔡淑臻，今晚改與好友溫昇豪配對壓軸出席，聽說李沛旭已經承認兩人分手，她也大方地說：「對啊！就是這樣。」問她心情還好嗎？她也說很好。她坦言兩人已經分手一段時間了，「這是我們共同做的決定，覺得這樣對彼此比較好」。

至於為何分手？蔡淑臻說，這不只是單純一個想法，而是跟他們遇到的人和事都有關係，「感情就是這樣，慢慢累積，每個人都會有點變化，至少我們這8年是很開心的！」被問是誰先提分手，她說這是漸漸的、慢慢的就變成這樣，分手多久也不是一個幾月幾號很明顯切割的日期，「很難，因為真的在一起很久，不是今天講好、明天就分開。是沈澱一段時間才分開」。

蔡淑臻也承認兩人目前還是室友，同住的房子是共同財產，之後兩個人都會搬走，目前是打算賣掉，然後各自去想要去的地方，房子的問題正在處理中。她說分手仍同住一個屋簷下也不會尷尬，因為已經是很親近的家人，「我也祝福他，我們生活上還是有很多連結，我也一直很關心他的狀況，他現在健身狀況很好，他的努力值得被看見，希望大家能看到他這方面的努力。他還是想演戲，雖然現在練得很大隻，專心在健身這一塊，但他是表演方面非常有能力的人，表演有他獨特風格，希望大家也多給他機會表現空間」。交往8年多的兩人平和分手，不僅口不出惡言，真心並祝福對方，也算是分手典範。

(中時 )