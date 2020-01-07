財政部7日公布去年12月暨全年進出口貿易統計，出口呈現單月、單季走強，全年衰退格局。去年12月、第4季各年增4％、1.9％，但受前三季走黑影響，全年衰退1.4％。在主要出口市場部分，2019年形成陸港衰退、對美強升特色，對陸港全年衰退4.1％，出口占比下滑1.2個百分點至40.1％；對美則年增17.2％，占比提升2.2個百分點至14％的近13年新高。

雖然2019全年出口衰退，但趨勢觀察已慢慢走出谷底。財政部統計處處長蔡美娜表示，去年前三季出口衰退幅度從4.2％、2.7％、0.3％逐季縮小，再到第4季翻紅且鄰近國家出口衰退也減緩，加上主計總處預測今年第1季出口成長4.1％等，應有逐漸向上趨勢。

但蔡美娜表示，1月出口或受到農曆過年、工作天數大減6天衝擊，預估衰退4.5到6.5％之間，但這屬於季節性的干擾不需太過擔心。

財政部7日公布去年12月暨全年進出口貿易統計，受到全球經濟隨中美貿易戰協商進度好轉、國際原物料價格止跌回穩、5G與高速運算等新興科技商機、農曆年前備貨潮，以及台灣轉單、產能回流效應持續推升，去年12月出口295億美元，創歷年單月次高、年增率4％。

只是全年仍受前三季影響，全年出口3293.4億美元、年減1.4％。在進口方面，去年12月金額為269.9億美元、年增13.9％；2019全年進口2858.6億美元、年增0.4％。

(旺報 )