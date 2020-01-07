屏東立委第二選區候選人張怡7日藉「政黨補助數據」，呼籲選民別把選票浪費在有錢的大黨上，以免養出超級巨獸，反噬民眾權利。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區選情激烈，分別代表藍綠出征的周佳琪、蘇震清攻防不斷，而與時代力量結盟的無黨籍候選人張怡也沒閒著，7日化身老師教學「政黨補助款」，強調國、民2黨歷年拿到的補助款累積合計近百億，卻沒有為人民做事而是淪為藍綠惡鬥花費，呼籲選民別再養出超級巨獸、反噬自身權利。

張怡說，她最近在拜票、跑行程時，發現多數民眾只知道候選人可以拿到1票30塊的補助款，卻不知道政黨可以拿到50塊，且「政黨補助款是每年在領」，根據中選會資料顯示，歷年來國民黨拿走的補助款有48億多，民進黨也不惶多讓拿走46億多，但他們為民眾做了什麼？

張怡先以老師身分解釋完政黨補助款後，隨即炮火全開左打藍、右打綠，她指出，從這次選舉中，終於知道為何小黨很少掛旗子與布條，因為這些要「花很大」，而也終於了解到，為何周佳琪可以插旗一整年，而晚參選的蘇震清可以掛這麼多看板布條嗆周佳琪。

她怒批，大家捐很多錢給藍綠2大黨，但最後他們拿來做什麼，不是做好的事，而是用來藍綠惡鬥，且是加劇政黨發展得愈來愈畸形，「富者越富、貧者越貧」，大黨就像怪獸一樣越變越大隻，而小黨只能看運氣能不能過門檻。

「我不是要刪除政黨補助款！」她強調，選舉確實要錢，她也不想為了選舉去跟財團拿錢，但盼大家要好好思考，會不會希望台灣有個比較均衡的政黨發展，人民有均衡的政治生活。

(中時 )