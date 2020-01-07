立委余天、顏寬恆及「館長」陳之漢、2名企業董事長，去年底陸續接獲恐嚇信件，刑事局7日將45歲鄭姓嫌犯逮捕到案，赫然發現他竟是前調查官，訊後依恐嚇取財移送檢方偵辦。

鄭嫌2007年在調查局航業海員調查處台中站時，遭妻子指控家暴，雙方糾紛多次鬧上媒體版面，隔年遭到起訴；後來在澎湖縣調查站任職期間，因交往複雜，涉嫌多次不法洩漏個資給業者、線民，2014年遭調查局政風室約談、搜索，檢方以鄭嫌等人涉洩密罪嫌重大，有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )