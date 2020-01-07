恐嚇余天、館長嫌犯竟是前調查官 曾因家暴、洩個資遭訴 18:562020/01/07 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方逮捕鄭姓嫌犯，赫然發現他是前調查官。(林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委余天、顏寬恆及「館長」陳之漢、2名企業董事長，去年底陸續接獲恐嚇信件，刑事局7日將45歲鄭姓嫌犯逮捕到案，赫然發現他竟是前調查官，訊後依恐嚇取財移送檢方偵辦。 鄭嫌2007年在調查局航業海員調查處台中站時，遭妻子指控家暴，雙方糾紛多次鬧上媒體版面，隔年遭到起訴；後來在澎湖縣調查站任職期間，因交往複雜，涉嫌多次不法洩漏個資給業者、線民，2014年遭調查局政風室約談、搜索，檢方以鄭嫌等人涉洩密罪嫌重大，有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。 (中時 ) #恐嚇 #個資 #檢方 #調查局 #家暴 #館長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台大挺蘇宏達 盼保障言論自由 04:092020/01/03 話題觀察 調查局警政署澄清 只查不法不查水表 01:212020/01/03 政治要聞 MLB》洋基哲曼案宣判 重罰81場 07:592020/01/03 體育 黑鷹失事取消直播行程 館長凌晨痛心發文 08:552020/01/03 娛樂 胡歌接班人又傳家暴 開告女友遭丟4字內幕反擊 09:142020/01/04 娛樂 性侵犯不顧家暴令砍殺妻女 妻死女重傷 13:052020/01/06 社會 選前檢方「斷水流」破地下匯兌 金額830億元創紀錄 13:532020/01/06 社會 嗆殺柯文哲不用2天 50歲男送法辦 19:232020/01/06 社會 比中指是「受驚反射動作」？檢不採信 10:152020/01/07 社會 恐嚇余天、館長嫌犯落網 原來是不滿遭欠700萬冒名犯案 16:192020/01/07 社會 社會熱門新聞 正妹心情悶 美籍男搭訕霸王硬上弓 - 社會 博士結婚35年生9子 醫曝真相「都是別人的種」 - 社會 恐嚇余天、館長嫌犯竟是前調查官 曾因家暴、洩個資遭訴 - 社會 賭上學術生命 6獨立調查者卯上論文門 - 社會新聞 - 中國時報 眷村學霸沈一鳴 空幼同學曝他唯一小缺點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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