去年底率領荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團來台演出的指揮家帕佛．賈維，同時在日本和歐洲樂團都有兼職，十分忙碌。（郭吉銓攝，本報資料照片）

NSO國家交響樂團下任音樂總監，可望在2月底誕生。挑選一位適任的交響樂團指揮，舉凡檔期、理念、和團員合不合拍等各方面因素皆不可少，但事實上，當今火紅指揮身兼數團，只要時間排定，飛來飛去當空中飛人，都不是問題，蔚為風行。

像是帶領費城管弦樂團挺過破產危機的指揮家亞尼克．聶澤－賽金，目前就執掌紐約大都會交響樂團、費城管弦樂團兩大交響樂團，以及獲得加拿大蒙特婁大都會管弦樂團終身合約。

或是2019年底率領荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團來台演出的指揮家帕佛．賈維，目前就同時擔任布萊梅德意志室內愛樂樂團藝術總監、日本NHK交響樂團首席指揮，以及蘇黎世音樂廳管弦樂團首席指揮。

此外，2月即將帶波士頓交響樂團來台的指揮家尼爾森斯，是2018年最忙的指揮，一年指揮121場，其次是馬林斯基劇院藝術總監葛濟夫，共93場，帕佛．賈維位居第三，共指揮91場。

(中時 )