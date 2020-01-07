投票日穿國旗裝可以投票？縣市合併、升格未換身分證者可以投票？屏東縣選委會7日開選務記者會，公布相關選舉事宜，並針對網路上謠言進行澄清，指出穿國旗裝或持民國94年後換發的身分證都可以投票；預計當日晚上9時許縣內能開票完畢。

屏東縣選委會表示，今年選舉人最多可領取3張選票，總統副總統選舉票為淺粉紅色、全國不分區及僑居國外國民為白色、區域立法委員為淺黃色、平地原住民立法委員為淺藍色、山地原住民立法委員為淺綠色。

今年屏東縣共705個投開票所，中選會首度提供便捷的「便民e化查詢系統」，民眾可透過網路到中選會「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉專區」網站，查詢投票地點、候選人及政黨資料。

選委會也提醒民眾，不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所投票；投票時間不得站在門外攝影；投票所四周30公尺內，不得有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票之行為；選舉人應一次進入投票所投票，離開投票所後不得再次進入投票所投票。

另外針對網路上謠傳「持未換發的身分證不能投票」，選委會澄清，民國94年後換發的身分證，因行政區域調整或縣市改制仍屬有效，可以投票。投票時也能穿國旗裝，但不得有競助選行為或干擾、勸誘投票之行為。

(中時 )