「大漠特遣隊」退役中校郎勇才穿著當時特遣隊軍服。軍聞社提供。

參與「大漠特遣隊」機密任務的空軍退役將士，今日前往故參謀總長沈一鳴上將靈前悼念致哀，當年在異鄉出生入死的弟兄們平時難得見面，如今卻是為了同袍遭逢不幸而聚首，令人感傷。

「大漠特遣隊」退役袍澤一行近50人，今日上午由當時擔任利雅德聯絡組組長的退役上校蔡盛雄率團，前往三軍總醫院懷德廳，向沈總長等8位殉職將士獻花、鞠躬，並慰問家屬，表達深摯的哀悼。

曾擔任特遣隊隊長的退役少將、前民航局長張國政表示，沈一鳴是特遣隊第8梯次的少校訓練官，他與沈一鳴雖未曾共事，但沈在軍中名聲非常好，在每個層級都是第一名，「他不是搶第一名，他本來就好！」加以待人寬厚和善，人緣極佳，後來在空軍的各聯誼會中，大家也建立深厚情誼。

值得一提的是，此行向沈總長致哀同袍中，曾任聯絡組副組長的退役中校郎勇才，特地穿著當時特遣隊服裝，也就是沙烏地阿拉伯空軍軍服，並詳細介紹肩飾、臂章等各項符號的涵義，不僅在專案解密後的今日，向世人揭開其神秘面紗，更藉此緬懷已逝去的大漠英雄，永留袍澤心中。

(中時 )