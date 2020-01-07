5G頻譜執照競標飆破千億、卻還停不住，競標業者中華電信、遠傳電信、遠東新世紀的信評機構中華信用評等公司，深感問題的嚴重性，今（7）日跳出來示警，「這造成電信業者財務槓桿比，可能大幅提高，受評電信業者的評等與評等展望，面臨的壓力正逐漸升高！」

中華信評企業評等部分析師許立德表示，標案競爭激烈，截至6日，尤其遠傳電信公司的信用結構，已面臨特別明顯壓力，而且各業者為了頻譜執照付出如此高的資本支出，未來幾年的財務比率也勢必因此受到影響。

由於5G頻譜執照的標金不斷上揚，許立德警告，遠傳電信的評等緩衝空間正在快速縮小當中。一旦遠東新世紀的借款對EBITDA比，升高至5倍以上，且短期內改善的可能性很低，中華信評屆時可能會考慮對遠傳電信與遠東新世紀採取評等調降行動。

相對起來，台灣最大電信商的中華電信，財務條件顯然好很多，中華信評認為，以中華電信目前相對強健的現金流量產生能力、帳上持有的龐大現金部位等條件來看，該公司仍擁有足夠的財務緩衝空間，可以協助其維持目前的評等。

(工商 )