Pure Storage（NYSE: PSTG）宣布台灣最大的醫學中心長庚紀念醫院導入Pure Storage FlashBlade作為龐大醫療資料運算的基礎設備，透過高效能的儲存設備支持智慧醫療發展下，大量醫療資料所需的高速運算、穩定度及安全性，進而加速長庚紀念醫院醫療人工智能核心實驗室（後稱AI核心實驗室）大量醫療專案的研究發展。

導入Pure Storage的儲存設備後，AI核心實驗室的系統運算學習效率提升7倍、大量的非結構資料發揮高達3倍以上的資料減量率；此外，只要透過單一儲存平台就能支援多達10台以上AI伺服器的運算，大幅提升了AI核心實驗室的研究效率，使資源更能夠充分被運用。

長庚導入Pure Storage FlashBlade 高效能儲存設備加速AI醫療研究發展台灣擁有世界上最進步的醫療體系，持續地累積大量的醫療資料，如何善用這些資料，使醫療領域有更多的突破，加速遠距照護、精準醫療等醫療應用的發展，是現今台灣醫療界所面臨的挑戰。

在智慧醫療的發展過程中，人工智慧（AI）於醫療領域的應用重要性日增，Pure Storage致力於透過高效能的儲存設備，協助醫療領域以更快的速度分析、利用醫療資料並發展AI醫療應用。長庚紀念醫院走在AI醫療應用發展趨勢的前端，於2018年在郭昶甫主任的領導下，以長庚體系數十年經營所累積的大量臨床與醫療資料及已實行多年的電子化為基礎，成立了醫療AI核心實驗室，導入Pure Storage 的FlashBlade作為大量醫療資料儲存的基礎設備，並期待加強人工智能及深度學習在臨床上的應用，進而提升醫療品質並增進醫病關係。

在導入Pure Storage 的FlashBlade後，其所提供的資料減量技術，讓長庚AI核心實驗室大量的非結構資料發揮高達3倍以上的資料減量率，系統學習時間從原本的七天縮短至僅一天，運算效率提升7倍，且只要透過單一儲存平台，即能支援多達10個台以上AI伺服器，大幅提升研究效率。

此外，在導入FlashBlade之後，AI核心實驗室的資料傳輸時間被大幅度的縮短，減少了中央處理器與圖形運算處理器（GPU）的閒置時間，運算歷程與效率獲得了最大化，所省下的時間使AI核心實驗室能同時展開更多不同的AI醫療專案，同時透過展市華科技協助建置NVidia CLARA及醫院系統的對接平台及周邊應用軟體，讓訓練完成的模型得以臨床應用。

高穩定性與高安全性 Pure Storage讓長庚紀念醫院更安心

Pure Storage的儲存設備擁有極高的穩定性，能夠確保任何狀況下服務不間斷、系統不停機，對於運算速度有極高的標準，需要高穩定性、24小時不間斷的服務提供、分秒必爭的醫療領域來說，是十分令人放心的存在；此外，Pure Storage也滿足了醫療領域對於資料隱私、安全性的高標準，讓長庚紀念醫院能夠安心的將資料儲存於Pure的設備之中。

長庚紀念醫院醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫給予了Pure Storage儲存設備高度的肯定：「Pure Storage的儲存設備帶來了『快』、『穩定』與『安全』。『快』，是導入FlashBlade後，醫療研究資料的計算速度大幅被提升，AI核心實驗室能夠展開更多專案，加速醫療研究與臨床應用的發展。

『穩定』，則是由於醫療資料量十分龐大，尤其成立AI核心實驗室之後，要兼顧病患隱私及AI研究資料使用，且資料取得後能夠被妥善保存利用是非常重要的，因此Pure Storage的儲存系統能夠穩定的支援資料運算，對我們來說是非常令人安心的。此外，在重視資料安全性的醫療領域中，只要能安全地將資料放到Pure Storage的儲存設備中，後續的資料儲存及取用，就不太需要擔心了，這是第三個『安全』的部分。」

(工商 )