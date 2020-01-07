RISC-V處理器解決方案的全球領導者晶心科技今天宣布將推出AndesCore 45系列處理器內核。它配備了高效的循序執行及超純量管線（In-order, Superscalar Pipeline）設計，可針對各種需高性能且低功耗的即時嵌入式系統，例如5G、車載訊息娛樂系統（IVI）、先進駕駛輔助系統（ADAS）和固態硬碟（SSD）提供解決方案。晶心計畫於2020年第一季向早期採用的客戶提供45系列的內核。

高性能嵌入式系統已經有不少的應用，但是客戶在既有微處理器架構和固定指令的處理器生態系統上依然希望能有更多的自由度，AndesCore 45系列就是專門為此類需求提供的解決方案。

「45系列是晶心在發展高性能領域的重要里程碑，特別是現有的RISC-V指令集以及隨之而來的市場驅動力，」晶心科技總經理林志明表示。「我們很多已簽約客戶都在詢問我們何時會將雙發射的專業技術引入到我們的RISC-V內核，我很高興我們的研發團隊已成功將這項技術導入產品中。」

45系列中將優先推出32位元A45/D45/N45和64位元AX45/DX45/NX45，它們分別衍生於晶心成熟的25系列內核，並支持所有最新的RISC-V規格、系統平台組件、以及晶心14年來所研發的生態系統。45 A-系列可支援Linux作業系統並最多可擴展到四個內核；45 N-系列則支持RTOS的應用，而45 D-系列則支持RISC-V的SIMD/DSP指令集（P擴充指令集草案）。

所有45系列內核均採用循序執行的8級雙發射超純量技術，並透過晶心的存儲流水線設計，可以在不犧牲執行速度的情況下執行ECC，並且可以選擇符合IEEE 754的單精和雙精度浮點運算單元（FPU）。

AX45內核在ECC開啟的情況下，依然可以在28nm製程的PVT邊界條件下達到1.2GHz的頻率，使其成為該性能級別上最佳的CPU設計之一；而極為優越的流水線技術還使其達到了世界一流的5.4 Coremark/MHz高性能水準。這些循序執行處理器，可增強代碼執行的即時準確性，當與具有向量優先序的平台級中斷控制器（PLIC）配合使用時，45系列內核非常適於對響應時間和即時準確性要求非常高的嵌入式應用。

45系列內核也繼承了AndesCore優異且豐富的處理器子系統設計：首先是具有區域記憶體（local memory）支持的儲存子系統，以及具有各種大小可配置的資料及指令集快取記憶體。而進階分支預測功能則進一步提高了處理器性能。具可配置大小的記憶體管理單元（MMU）也使45 A-系列完全支持Linux的作業系統。最重要的是45系列將與晶心所有的RISC-V合作夥伴一起發佈多種解決方案，從安全解決方案到系統級功能以及硬件除錯/追蹤子系統都將全面提供支援。

「很高興將我們多年在高性能處理器的研究經驗帶入45系列RISC-V的產品中，令人興奮的是相關的生態系統、合作夥伴和市場驅動力的反饋。」晶心科技技術長暨執行副總蘇泓萌博士提到：「高速強效的處理器對客戶非常重要，因為我們提供的差異化功能、解決方案和產品技術支援得到合作夥伴和客戶的高度信任，我相信我們能幫助他們快速增加營收，這更加令人感到激勵。

與已推出兩年的Andes 25系列處理器內核一樣，45系列將支援所有現有的晶心科技特殊指令及功能，例如PowerBrake、QuickNap、WFI以進一步節省功耗。StackSafe用於堆疊上溢/下溢保護；CoDense除了RISC-V C擴展之外，還可以提高程式碼的密度；而Andes Custom Extension（ACE）用於客戶自行客製化的指令，以實現對特定應用的優化架構。

(工商 )