桃園市流感疫情今年第一周，共有1.2萬人次就診。（桃園市衛生局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市流感疫情今年第一周，共有1.2萬人次就診，相較於去年最後1周，相差無幾。桃園市衛生局表示，民眾若符合公費疫苗條件，建議盡快施打。另外針對所有民眾，出入公共場所，也盡量攜帶口罩。

衛生局統計，桃園市去年最後1周，有12650人次因流感就診，今年第1周則是有12606人。至於類流感則是105069人次，今年第1周則是有103879人次，屬於正常波動範圍。

針對桃園市流感疫苗施打狀況，衛生局表示，統計至6日，流感疫苗總計接種40萬1178劑，其中校園已完成302家接種作業共20萬1526劑；另65歲以上長者接種8萬3851劑、學齡前幼兒50532劑、醫事人員接種3萬562劑，其他公費對象3萬4057劑。

另外衛生局也呼籲，民眾平時保持良好個人衛生習慣，勤洗手並注意咳嗽禮節，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，減少病毒感染機會；如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

(中時 )