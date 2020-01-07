數十萬伊朗群眾湧入東南部克爾曼，參加聖城部隊指揮官蘇雷曼尼的葬禮。現場發生踩踏事件，據報造成35人喪生、48人受傷。

伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的遺體今天稍早運回他的故鄉、東南部克爾曼（Kerman），葬禮儀式結束後，遺體將葬於1980年代兩伊戰爭烈士的墓地旁。

蘇雷曼尼3日在伊拉克首都巴格達遭到美國暗殺，導致中東區域緊張劇烈升級，也使美、伊對抗形勢來到無以復加的程度。

數十萬群眾聚集克爾曼向蘇雷曼尼最後致敬，中午時分驚傳發生造成死傷的踩踏事件。半島電視台（Al Jazeera）報導，根據未經證實的消息，事件造成35人喪生、48人受傷。現場畫面顯示有許多人倒臥地上，看起來已無生息，有些人臉部以夾克或頭巾覆蓋著。

伊朗緊急服務負責人庫立凡（Pir Hossein Koolivand）告訴國營電視台：「參加葬禮的許多民眾受傷，許多人死亡。」但他未說明具體的死傷數字。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）稍早報導，革命衛隊最高指揮官沙拉米（Hossein Salami）對群眾演說時指出：「對美國而言，殉道的蘇雷曼尼比在世時的蘇雷曼尼還要危險。」

「我從結論開始講：我們將會報復，我們的報復會是嚴厲、決定性而且終結一切的。保持自信和冷靜。」沙拉米說：「這位將領的犧牲是提早結束美國插足穆斯林世界的起點。我在此宣布，各位很快會看到這件事發生。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，蘇雷曼尼的棺木停放在克爾曼的自由廣場（Azadi Square）上，旁邊另外一具也覆蓋伊朗國旗的棺木裡據報是他最得力助手普爾賈法里（Hossein Pourjafari）准將的遺體。

(中央社)