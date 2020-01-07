第20屆「相約北京」國際藝術節6日晚在北京國家大劇院開幕，此次日本受邀作為本次藝術節主賓國。藝術節由大陸文化和旅遊部、國家廣播電視總局、北京市人民政府、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會共同主辦，閉幕式將於2月4日在國家體育場(俗稱鳥巢)舉辦。

據介紹，將有來自12個國家和地區的藝術團體和700多位中外藝術家，在1個月裡帶來60多場舞台演出和3個主題藝術展。其中，中央芭蕾舞團《過年》、北京人民藝術劇院《天下第一樓》《全家福》、香港黎德威現代舞團《So Low》等一系列中國特色演出。

此外值得一提的是，「相約北京」從本屆開始到2022年，將融入冬奧元素，積極配合北京冬奧會開展豐富多樣的文化活動，藝術節還將把冬奧元素帶到海外，通過在美國紐約花旗球場舉辦的「天下華燈」嘉年華、「歡樂春節」海外文化推廣活動、「點亮2022」冬奧主題海外文化交流活動等，向世界發出2022年「相約在北京」的邀約。

(旺報 )