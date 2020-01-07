法務部行政執行署全國13個分署7日同步舉辦「123聯合拍賣」，拍賣物包括土地、住宅、廠房、社區停車位及溫泉套房，也有名牌香水、髮廊用洗髮乳、重型機車、推高機及大貨車、甚至有堅果、番茄、玉米筍及水果玉米等農產品，拍定金額總計1億6378萬9,699元，將挹注國庫。

其中，不動產拍定金額總計1億6147萬8,612元，其中桃園分署拍賣位於桃園市楊梅區社區平面停車位136個，拍定金額3133萬7000元為最高；其他包括台中分署拍賣位於台中市大安區已停業之產製便當盒廠房，拍定金額2146萬元；新北分署拍賣位於新北市板橋區土地9筆，拍定金額1746萬3900元；高雄分署拍賣位於高雄市左營區土地1筆，拍定金額1484萬2226元；另花蓮分署拍賣位於台東知本溫泉地區大樓溫泉套房22間，拍定金額856萬4575元。

此外，動產拍定金額總計231萬1,087元，包括新北分署拍賣名牌香水、髮廊用洗髮乳、植物性有機保養品等日常用品，拍定金額14萬餘元；桃園分署拍賣大貨車1台，拍定金額51萬元；彰化分署拍賣堆高機1台、沖床5台、車床1台，拍定金額5萬元；另嘉義分署拍賣堅果、番茄、玉米筍及水果玉米等農產品拍定金額1萬2000餘元。

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(中時 )