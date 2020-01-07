立委余天、顏寬恒及館長日前接獲恐嚇信，勒索20及15萬元，新北地檢署檢察官歐蕙甄指揮刑事局，今逮獲鄭姓男子，檢方訊後，認為鄭男涉案重大，且有再犯之虞，將鄭姓男子聲押。

檢警調查，立委余天日前遭署名小林男子勒索，還威脅不得報警，他向警方報案後，警方發現對方還留下帳號及公司名稱，林男事後主動到警局喊冤，是遭人陷害。

檢警清查、分析相關人員資料後，發現鄭姓男子涉有重嫌，7日上午，由檢察官指揮刑事警察局等單位人員，持拘票及搜索票，前往北市鄭男住處搜索，拘提鄭男到案。

(中時 )