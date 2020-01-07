恐嚇余天、顏寬恒 男子遭檢方聲押 19:032020/01/07 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 余天收到20萬恐嚇勒索信，家人輔選活動全暫停。（余天辦公室提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委余天、顏寬恒及館長日前接獲恐嚇信，勒索20及15萬元，新北地檢署檢察官歐蕙甄指揮刑事局，今逮獲鄭姓男子，檢方訊後，認為鄭男涉案重大，且有再犯之虞，將鄭姓男子聲押。 檢警調查，立委余天日前遭署名小林男子勒索，還威脅不得報警，他向警方報案後，警方發現對方還留下帳號及公司名稱，林男事後主動到警局喊冤，是遭人陷害。 檢警清查、分析相關人員資料後，發現鄭姓男子涉有重嫌，7日上午，由檢察官指揮刑事警察局等單位人員，持拘票及搜索票，前往北市鄭男住處搜索，拘提鄭男到案。 (中時 ) #顏寬恒 #余天 也許您會感興趣 推薦閱讀 電視政見會 余天坦承當年對三重沒建設 04:102020/01/03 地方新聞 選舉倒數黃金周 顏寬恒推廣告「催票」 17:012020/01/04 政治 顏寬恒催票廣告動人心 黃國書看板攻年輕選民 04:102020/01/05 地方新聞 徒步掃街前先默哀 顏寬恒盼查明失事原因 15:422020/01/05 政治 顏寬恒小時候長這樣！模仿胡瓜竟被「巴頭」網一看笑了 06:592020/01/06 生活 質疑理財有如天助 李旻蔚酸：教一下年輕人 13:172020/01/06 政治 余天認對三重無建設怪藍營 柯文哲：懶惰牽拖 14:272020/01/06 政治 柯P抨余天沒建設 懶惰又牽拖 04:102020/01/07 地方新聞 柯轟偷懶牽拖 卓榮泰護航：余天一生精華都在三重 10:472020/01/07 政治 三重建大學遭批「呼口號」 余天：盡力爭取 11:032020/01/07 政治 政治熱門新聞 175名博士連署 公開挑戰蔡英文論文 - 政治 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 - 政治 黃暐瀚怒批親綠粉絲團 沒有是非 - 政治 查民進黨貪汙 韓國瑜驚爆：已有人證 - 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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