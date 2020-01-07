參與《浮花》特別版演出的舞者，來自英國倫敦沙德勒之井劇院旗下成立近30年的「資深樂齡舞團」（Company of Elders），以及通過國家兩廳院甄選的中、高齡舞者。圖為國家兩廳院樂齡工作坊現場畫面。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

以台灣水燈為靈感，編舞家蔡博丞拿下西班牙、德國等國際編舞大賽獎項的作品《浮花》，受到國家兩廳院與英國倫敦沙德勒之井劇院邀請，預計在6月19、20兩日於倫敦演出。特別的是，這回集結兩地20多位中、高齡舞者同台演出，年齡最年輕為56歲，最年長為93歲。

蔡博丞表示，並不會因為是「高齡版」，就特別簡化舞蹈動作，「我會調整速度和演出長度，部分高難度動作視情況而定，但透過水燈傳遞對親人思念，以及表現生命美麗與哀愁的精神，不會改變。」

蔡博丞現年33歲，在2014年以《浮花》拿下德國漢諾威國際編舞大賽的「德國斯圖加特高堤耶舞團暨劇院製作獎」與「觀眾票選第一名」雙料大獎，一戰成名，隔年又在西班牙MASDANZA國際編舞大賽拿下「觀眾票選第一名」。自得獎以來，《浮花》在歐陸巡演不斷，場次超過百場。

《浮花》是蔡博丞思念亡父之作，舞者身穿白色舞衣，模擬台灣水燈在水上漂浮的意象，描繪生與死，都在轉瞬之間。

蔡博丞表示，中、高齡舞者生命經歷豐富，跳舞額外有滋味，「他們的身體很有生命力，光是一個簡單的呼吸，從吸氣到呼氣，短短的一瞬間，就能表現生命的歡欣與凋零，不怎麼費力，那是來自歲月的累積，也是智慧的表現。」

蔡博丞表示，舞蹈不分年齡，也不限科班生，「舞蹈是生命能量的累積，素人舞者，沒有腳要舉多高的問題，也不會特別在意哪個角度最好看，這種樸實的美感，顯得獨特。」

據了解，這回參與演出的舞者，來自英國倫敦沙德勒之井劇院旗下成立近30年的「資深樂齡舞團」（Company of Elders），以及通過國家兩廳院甄選的中、高齡舞者，台灣預計有4到5位將前往倫敦，與「資深樂齡舞團」成員同台跳《浮花》。

(中時 )