潮州鎮春節市集再創「搶灘」奇景，公所7日開放一般區336個攤位登記抽籤，結果不僅吸引近3000人登記，還有人是採「椅子戰術」漏夜排隊搶登記。（謝佳潾攝）

潮州鎮春節市集再創「搶灘」奇景，公所7日開放一般區336個攤位登記抽籤，結果不僅吸引近3000人登記，還有人是採「椅子戰術」漏夜排隊搶登記。（謝佳潾攝）

潮州鎮春節市集再創「搶灘」奇景，公所7日開放一般區336個攤位登記抽籤，結果不僅吸引近3000人登記，還有人是採「椅子戰術」漏夜排隊搶登記。（謝佳潾攝）

潮州鎮春節市集再創「搶攤」奇景，繼特區85個攤位吸引615筆投標單、創下4天租金20萬2022元的天價後，公所7日開放一般區336個攤位登記抽籤，結果不僅吸引近3000人登記，還有人採「椅子戰術」漏夜排隊搶登記；公所將於15日進行抽籤，屆時中獎率僅1成多。

潮州鎮公所指出，今年雖是一般區攤位減少、特區攤位增多，但參與登記抽籤及競標的人數都是變多的，不僅特區85個攤位吸引615筆投標單，一般區336個攤位也締造排隊人龍2796人搶登記，且還有民眾是在前一晚就拿椅子卡位排隊，盼能搶先好運、提高中獎機率。

然而，中獎機率實在太低。公所說，一般區有保留1／3個攤位、即112個給潮州籍攤商，而前來登記的潮州籍攤商有1040人，換算後中獎率約10.77％；至於非在地攤商雖有224個攤位可搶，但也因吸引1756人登記，中獎率僅有12.76％，雙雙機率均1成左右。

不過，中獎率低已不是今年獨有的現象，近年「搶攤」的中獎率幾乎都在2成左右，因此，值得一提的是，攤商在清楚「排隊登記可能都是做白工」的前提下，還願意頂著烈陽排隊搶登記，即可知潮州春節市集的「吸金魅力」。

(中時 )