國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬（左2）批評台中空汙嚴重，政府不願面對問題，呼籲民眾用選票教訓民進黨。（陳淑芬攝）

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬7日在台中市火力全開表示，很多人擔心他們夫妻一直被「黑」，尤其是「王小姐」事件，夫妻間相處自己最清楚，沒必要做給別人看，他們夫妻沒有私慾，只希望台灣能更好。她並痛批，台中空汙嚴重，政府不願面對問題，再繼續下去，台中及民眾健康都會毀掉，呼籲民眾用選票教訓民進黨。

李佳芬7日在台中市助選行程滿滿，晚間到台中市立委第六選區候選人李中位於五權路的競選總部，參加「佳芬姐聊天會之李中真心話」座談會，李佳芬抵達現場，民眾高唱《月亮代表我的心》等歌曲熱情迎接，會場擠滿支持民眾，「凍蒜」聲不絕於耳。

李佳芬在會中分享她的內心話指出，很多人替他們夫妻擔心一直被對手「黑」，尤其是「王小姐」事件，希望兩夫妻要趕快「同框」解釋，不然，民眾會以為她在生氣。「夫妻的相處，就是夫妻自己最清楚！」李佳芬強調，何必要做給別人看，他們夫妻覺得無所謂，只要對手開心就好。

李佳芬話鋒一轉痛批中部空汙嚴重，最近都壟罩在很髒的空汙中。她強調，台中市這麼美麗的城市蒙上一層黑砂，而民進黨卻反批，台中火力發電廠10座機組是國民黨建的。她批評，這10座機組是要維修時輪流用，而中火卻把10座機組火力全開，還把1年12個月的煤量在8個月就燒完，「簡直是拿民眾的健康開玩笑」，政府不願面對問題，還推託說10年後、15年後就可以解決。

「我們夫妻心裡很正，沒有私慾，只希望台灣能夠更好！」李佳芬表示，台灣人善良、勤奮、友善，不應該過這樣的苦日子，人的心正最重要，只要「人有慈悲心，眼見皆為佛」，台灣的社會要還給我們善良、和諧、乾淨的環境，呼籲支持國民黨提名的立委候選人李中、總統候選人韓國瑜，讓國民黨立委在國會過半。

李中也說，台中市長盧秀燕很積極處理空汙問題，除了要求中火停止2部機組，也積極和英國相關機構洽談，他自己也列為政見，台灣應追隨歐洲和先進國家「逐年減煤」，並喊出「李中進入立院，韓國瑜當總統，一定要求訂出中華民國無煤時間表」。

(中時 )