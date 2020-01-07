日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）因違反公司法等被起訴，在保釋候審期間非法出境，逃離日本。東京地檢特搜部指高恩53歲的妻子卡羅爾．高恩（Carole Ghosn）在東京地方法院當證人時做偽證，已向她發出逮捕狀。高恩8日將在黎巴嫰召開記者會，控訴自己被逮捕、起訴的背後陰謀，還強調有數名日本政府相關人士參與其中。

東京地方法院去年3月和4月允許高恩保釋的條件是，禁止他出境，結果高恩29日棄保潛逃出境，30日人已抵達黎巴嫰。東京地院31日除了決定取消高恩的保釋之外，還決定沒收高恩繳納的15億日圓（約台幣4億2150萬元）保釋保證金，創下史上最高紀錄。

高恩接受美國媒體訪問時表示，他被日產排擠其實是因為公司內的政變，因為推動日產和雷諾經營合併時，許多人不希望他參與，他手上還握有證據。高恩表示，8日將在記者會上公布數名參與此事的日本政府相關人士的姓名。

針對高恩為何潛逃出境的理由，他表示，「連和妻子見面說話都不被允許，我認為在日本無法有公正的審判。」

日本內閣官房長官菅義偉7日表示，「針對報導內容，以官房長官的立場不便置評。我國是法治國家，將基於法律與證據來應對。」菅義偉還說，日本政府已針對高恩非法出境抵達黎巴嫰一事，向黎巴嫰政府傳達遺憾之意，希望黎巴嫰政府能提供必要的協助。

(中時電子報)