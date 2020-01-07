2019年壽險投資「新歡」超吸金。據金管會7日公布，國內投信發行以新台幣計價、主要投資海外的債券ETF，到去年11月底已有98檔、規模1兆2,951億元，比前年底增加59檔，規模增加9,204億元。而近1.3兆元的債券ETF中有逾96％都是壽險業投資。

新歡規模狂漲，但壽險業「舊愛」的國際板債券，發行規模連續三年衰退，金管會公布2019年全年，國際板債券新發行120檔，較2018年減少11％，發行規模254.29億美元，則是比前年衰退近25％，發行規模創五年來新低。

主要是金管會接連對壽險業投資國際板債券祭出管制措施，先是2017年限制壽險業投資的國際板債券，可贖回期至少不低於5年；2018年11月開始，壽險業投資國際板債券加計國外投資，最高不逾可運用資金的65.25％，在壽險業資金不再大量湧入後，國際板債券即欠缺金主，發行量連續三年衰退，去年不僅無法達到300億美元的發行量，更是比2016年極盛時期的發行量，減少48.5％，即近乎腰斬。

2016年國際板債券發行量爆增，是因為保險法修法後，允許壽險業投資國際板債券可免計入國外投資額度，落實金管會的「金融進口替代」政策，壽險業在法定45％國外投資額度外，還可以買到3～5％以上的外幣債券，大賺利差，因此壽險資金瘋狂流向國際板債，常常一檔債券就三到六家壽險公司就包檔。

但在金管會對國際板債券設限後，壽險資金轉向國內投資募集的新台幣計債債券ETF基金，這種投資算國內投資，但基金實際追蹤海外債券指數，大部分是買美國債券，即是以國內投資之外，行國外投資之實，一樣可享有國外債券3～5％的投報率，又不吃國外投資額度，更不用進行匯率避險，省下不少避險成本。

金管會統計，2018年底這類債券ETF共有39檔 ，規模新台幣3,747億元，當時壽險業就已投資近9成，且當是一家壽險公司就占一檔基金規模的8～9成，去年金管會限制新基金的單一投資人不得逾50％，且半年後要降到30％，但去年前11月仍是增加59檔新基金，規模增逾9,200億元。

金管會亦公布，到去年底，新基金未達成半年後單一投資人降到30％的，共有12檔基金，舊基金單一投資人逾70％者，每半年至少降5％，只有一檔基金未達標。

(工商 )