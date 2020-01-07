全球資料解決方案領導供應商希捷科技（SEAGATE）今日於CES 2020宣布推出革命性的模組化儲存解決方案，可加以管理急遽成長的企業、雲端與邊緣資料。希捷的Lyve Drive行動系統是一款簡單、安全且有效率的資料管理解決方案產品組合，旨在推動資料領域的發展。

在工業4.0─IT領域第四波產業革新浪潮的帶動下，連網家庭、連網城市、AI工廠、自駕車以及媒體娛樂內容，將帶來爆炸性的資料成長；根據希捷贊助的IDC研究報告指出，全球資料領域預計會從2019年的41ZB成長至 2025年的175ZB，且有將近30％的資料需要被即時處理。而希捷的Lyve Drive系統能夠使這些資料在企業、雲端和邊緣之間，以有效率且符合經濟效益的方式移動。

希捷全球行銷副總裁Jeff Fochtman表示：「資料能夠為那些將其有效利用、活用的人帶來極大的效益。然而，現今的資料管理工具過於昂貴、效率不彰，因此企業無法善加運用資料的完整價值。希捷希望提供整合一致的資料使用體驗，而Lyve Drive就是朝向這個目標邁出的第一步，可讓資料所具備的可能性轉化為全球各大產業的實質成長。」

(工商 )