在台南玉井區經營「連環泡有芒果」商店的網紅林家瑋，時常分享家裡的3隻柯基犬酒酒、大大、多多逗趣生活動態，臉書粉絲人數高達90多萬人，近日他帶著狗狗們加入華山基金會到宅義工行列，贈送獨居長輩棉被及防滑地墊，還幫阿嬤量血壓，阿嬤可能太高興了，血壓還超標。

林家瑋表示，長久以來感謝華山基金會對獨居長輩們的照顧，因此除了捐款、認養常年照顧，店裡也會張貼華山基金會募款海報。今年他們公司「帥美號」製作了三隻狗狗圖案的棉被，特別保留數份捐給華山基金會獨居長輩。

72歲獨居玉井區偏僻山間的林阿公，原本的「家」只有一面牆，華山基金會自去年提供服務後，先找資源幫阿公蓋好住所，並連結玉井愛心店家提供待用餐，讓原本生活困頓、三餐不繼的阿公找回溫飽。

林家瑋日前也帶著狗狗們，與華山基金會玉井站長朱翼駿及志工一同至林阿公家及多位獨居長輩家，與阿公阿嬤閒話家常，還幫阿公阿嬤量血壓，讓大大、多多們跟阿公進行你丟我撿的遊戲，再送上全新的棉被及防滑地墊給長輩。

林家瑋並把過程拍成影片po上臉書及Youtube頻道，希望拋磚引玉，呼籲粉絲、民眾關注偏鄉獨居長輩，認購華山基金會長輩年菜，「在我們歡慶新年，激動倒數的片刻，也希望可以讓這些長輩們過年有年菜吃。」

朱翼駿表示，華山自2008年起開始於台南玉井區提供失能、失智、失依長輩免費服務，截至今年已累計服務近150名，固定提供關懷訪視、家務整理、陪醫取藥、護甲、年節關懷及促進社會參與等服務。

華山現正進行「2020常年服務暨第17屆愛老人 愛團圓」公益活動，募集愛心年菜贈予服務孤老，內有10樣年禮，還有元宵、春聯、手做年禮-圍巾／圍脖，每份700元，呼籲善心人士發揮愛心，助偏鄉孤老度過溫暖佳節，捐款電話：(06)585-0362。

(中時 )