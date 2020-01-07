櫃買中心今（7）日表示，昂寶-KY公司（4947）上櫃有價證券自1月8日起暫停交易。

昂寶-KY公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月8日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )