昂寶-KY股票自1月8日起暫停交易 19:252020/01/07 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（7）日表示，昂寶-KY公司（4947）上櫃有價證券自1月8日起暫停交易。 昂寶-KY公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月8日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #公司 #交易 #證券 #中心 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 學測公布試場分配表 16日看考場 10:072020/01/03 生活 康和證券前瞻下周 五類股題材加持 17:592020/01/03 財經 長榮航獲AirlineRatings.com評選全球最安全航空第三名 19:092020/01/03 財經 自來水公司施工 苗縣5鄉鎮市8日停水11小時 18:062020/01/04 生活 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 財經 《店頭市場》本周新兵報到，上櫃1檔、興櫃6檔 16:312020/01/06 財經 櫃買108年度IRS交易系統成交金額前三名：永豐銀、台新銀、富邦銀 18:192020/01/06 財經 彰化縣兒少中心停止招標挨轟政策急轉彎 縣府：服務不打烊 21:482020/01/06 生活 凱基證券拚活絡市場 獲證交所及櫃買中心雙肯定 23:342020/01/06 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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