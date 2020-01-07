街口小霸王胡亦嘉為了台版餘額寶「託付寶」再槓金管會，並在8日產品發表會前夕親赴金管會做最後一搏。金管會證期局副局長張振山7日證實街口支付董事長、街口投信副董事長胡亦嘉下午已來金管會溝通，但金管會認定街口投信與街口金融科技合作的「街口託付寶」因「未完成修約、保證獲利」已違法，要求街口改善，否則最重可將街口投信撤照。

張振山指出，胡亦嘉今日下午已來拜會證期局、銀行局，金管會已明確告知對託付寶有法律風險與疑慮，若是屬於創新業務則應走沙盒實驗，胡亦嘉承諾，「一切業務都會適法、合規」。

張振山表示，金管會在108年12月5日開放電支機構可以代收付投信發行的「新台幣計價」基金，但必須符合投信管理規則第19、22條，也就是「街口投信要修正基金信託契約、不可保證獲利」，託付寶才能上路。

即使街口登出託付寶廣告的是「街口金融科技公司」不是「街口投信」也不能規避監理。張振山強調，投信、電支機構都是金管會管轄，街口投信所訂的投信契約要符合法規、合作的單位也要有適法性。

依投信管理規則第19、20條規定，投信的廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，不得「使人誤信能保證本金之安全或保證獲利」而且託付寶可代扣的街口投信基金也尚未修正基金信託契約、取得金管會同意。

張振山強調，即使廣告不是街口投信直接刊登，但只要其合作機構共同進行相關活動內容違法，還是可以依證券投資信託與顧問法第102、103、104條來處罰，處份方式包括：糾正、警告、解除其董事、監察人或經理人職務、要求停業、甚至最嚴重可廢止許可證照。

至於胡亦嘉自行宣布暫代街口投信董事長一事，張振山指出，目前並未經過董事會同意、法定程序未走完，已違反公司法，而金管會也未收到代董事長的公文，將來若真的收到街口投信的公文，會再審查有無符合法規。

胡亦嘉在7日晚上接受媒體訪問時直批金管會「死板、獨裁」，不過，8日到金管會時，金管會官員表示，胡亦嘉「態度良好」，「科技人還是要慢慢習慣金融法規架構。」金管會官員道。

(工商 )