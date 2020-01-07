台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》12日將在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕24日在台視播出，7日再度公布精彩卡司，包括邀請「國台語雙聲帶金曲歌王」的蕭煌奇與「創作才女」艾怡良。連續兩年與《紅白》觀眾一起過除夕的蕭煌奇，開心表示跟大家在小巨蛋過年很歡樂，此次將帶新專輯與大家分享。他去年馬不停蹄忙舞台劇巡演、推出全新國語專輯《候鳥》、舉辦「人生劇場放映中」演唱會，更透露2020年也將繼續為新台語專輯做準備。

艾怡良此次在《紅白》挑選節奏性強烈的音樂，要用動感的聲線帶給觀眾「熱鬧」除夕夜。（台視提供）

艾怡良將不同以往在《紅白》多演唱抒情歌曲的形式，這回挑選節奏性強烈的音樂，要用動感的聲線帶給觀眾「熱鬧」除夕夜，艾怡良期待表示「今年會有不同的呈現，不僅會演唱自己的歌，還將西洋天后雷哈娜的歌做組曲改編，希望帶給大家全新的感受」。

隨著農曆新年即將到來，孝順的蕭煌奇透露要趁著過年這段時間，好好陪伴媽媽，並陪媽媽聊天打牌，因為過年後緊接著就要跟國外歌手同台演唱百老匯名曲，蕭煌奇說「這是從沒有過的演唱經驗，現在正全力準備中希望可以好好表現。」

2019年是艾怡良出道以來最忙碌且豐收的一年，艾怡良感性表示「未來的一年將放慢自己的腳步，把重心放在創作上，並好好利用新年假期陪伴家人」，金鼠年的新願望，艾怡良則希望能在2020年的秋天順利誕生新作品，而日前台北、台中2場《艾怡良自私與無私》的全英文演唱會門票銷售一空，艾怡良也期望在新專輯發行後能往更大型的巡演邁進。台視官方粉絲團陸續推出的抽票活動，有機會獲得《超級巨星紅白藝能大賞》門票，和巨星們一起嗨翻小巨蛋，活動詳情請上臉書官方粉絲頁。

(中時 )