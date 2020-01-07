荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）是重要晶片製程技術微影的全球領先廠商。知情人士透露，荷蘭政府2018年批准出口許可，允許艾司摩爾將最先進的製造設備出貨給一家大陸廠商後，美國便展開遊說行動。路透報導，當時因華府高層強力遊說荷蘭當局，才阻止先進晶片製造技術流入大陸手中。

消息人士表示，美國官員研究能否全面封殺這起交易，並和荷蘭官員至少舉行過4輪會談。不僅美國國務卿蓬佩奧曾出面遊說，白宮官員還將一份機密情資提供給荷蘭總理呂特。

美方如此大動作，凸顯白宮相當重視有必要阻止大陸取得製造全球最快速微處理器所需設備。但這也顯示，美國欲阻止先進技術流入大陸，大致只是單方面訴求，因此仍面臨挑戰。

美方努力在去年7月18日達最高點。據悉，當時在荷蘭總理呂特訪美期間，美國副國家安全顧問古柏曼向來訪荷蘭官員提起這項議題，並將一份情治報告交給呂特，分析大陸若取得艾司摩爾技術可能的後果。

美國施壓似乎奏效。呂特結束白宮訪問後不久，荷蘭政府便決定不再延續艾司摩爾的出口許可，於是這台價值1億5000萬美元（新台幣45億元）的設備至今未出貨。

有媒體去年11月6日率先報導艾司摩爾延遲交貨的消息，但美國施壓的細節從未曝光。艾司摩爾表示，他們還在等待政府核發新的出口許可，此外拒絕發表進一步評論。

艾司摩爾從未公開購買這套設備的大陸客戶身分。但外媒報導，買家是大陸最大晶片製造商中芯國際。

中芯國際、呂特辦公室、白宮及古柏曼均未置評。

(中時 )