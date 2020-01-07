兆豐銀主管指出，泰國子行不僅是新南向重鎮，且身為兆豐銀行全球策略佈局的重要據點，兆豐銀行持續提供其泰國子行財務、業務等各方面支持，有助於其拓展在泰國的利基市場，後續兆豐銀將集結企金、外匯、國際金融等三大服務優勢，持續深耕泰國，強化在泰國營運利基。

對於最新的海外據點情況，兆豐銀行說明，現在海外據點達36處，其中，在新南向國家越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共有19個據點；為了凝聚台商客戶的向心力，兆豐銀也在7日特別與資誠聯合會計師事務所合辦投資泰國管理策略座談會，針對泰國優惠政策、金融環境及稅務規劃等重要環境條件詳細介紹。

兆豐銀行2019年起對台商提供新台幣1,000億元的新南向專案融資額度作新南向。兆豐銀對泰國子行現況指出，在2005年改制為在泰國100％投資的子銀行後，除曼谷總行外，陸續增設春武里分行、挽那分行、萬磅分行及羅勇分行等據點，其中春武里分行及羅勇分行即位於泰國東部經濟走廊區域，未來將持續評估拓展泰國境內新據點的機會。

泰國子行在兆豐銀的東協布局居於重要戰略地位，對此兆豐銀也分析泰國情勢指出，泰國土地廠房價格尚稱低廉，加以天然資源豐富，無地震及颱風等天災，人民個性溫和、樂天知命，社會秩序良好，並無排華情緒，加上對外簽署多個FTA的市場整合與優惠，泰國可說是東協較平穩的投資地點，台商在泰國投資的除電子、橡膠、鋼鐵及石化等投資金額較大的產業外，其他大部分均為傳統中小企業的製造業，投資項目甚廣，包括魚蝦養殖、紡織、機械、進出口、珠寶、農產品加工、運動器材、家具、陶瓷、建材、人力仲介、房地產開發、證券、保全、珍珠奶茶、旅行社等，均在台商赴泰國投資之列。

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