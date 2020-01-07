根據兆豐銀最新統計，2019年兆豐銀行於新南向國家授信平均餘額為新台幣1,770億元，不僅在國內全體銀行名列前茅，兆豐銀2020年的授信餘額以目前的成長力道來看，也將上看2000億元。

兆豐金在今日也出爐2019年的自結獲利，全體金控年獲利289.49億元，其中銀行獲利246.38億元，票券26.25億、證券10.9億元，是兆豐金旗下子公司獲利前三大，仍以銀行為獲利主幹，最新每股淨值為23.84元，比起兆豐金及旗下子公司在2018年全年獲利281.54億元、銀行242.15億元，仍有所成長，且穩坐八大公股行庫獲利龍頭，其中，兆豐證券的獲利和2018年底年獲利3.16億元相較，獲利成長超過2倍，在所有子公司裡成長最為顯著。

兆豐銀拓展新南向業務，目前泰國子行可說為重要的基地，兆豐銀行於1947年就已成立泰國據點，國內目前僅有兩家銀行有泰國子行，且尤以兆豐銀據點最多、根基最久人脈也最廣，兆豐銀主管指出，泰國TRIS Rating於2019年8月發佈兆豐銀行泰國子行信用評等，評級為「AAA」，為TRIS Rating的最高等級評級，展望維持「穩定」，可說相當肯定兆豐銀泰國子行在當地的營運、績效、財務結構、風險控管。

對於泰國在新南向政策裡的戰略地位，兆豐銀說明，泰國為東協十國第2大經濟體，向來與台灣保持緊密的經貿關係，2018年台灣為泰國第11大貿易夥伴，台灣為泰國第7大進口國，第19大出口市場，雙方經貿關係密切由此可見。

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