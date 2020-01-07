前總統馬英九當外公了！馬英九的女兒馬唯中，日前在三軍總醫院生剖腹產下一名健康的男寶寶。馬英九被問到當外公的心情，僅回答：「就跟總統論文一樣是國家機密」。

三總證實馬英九大女兒馬唯中已產下一子，外界好奇馬英九的回應。中央社報導，他今晚陪立委候選人林郁方在夜市拜票，被問到當外公的心情時，馬僅回答：「就跟總統論文一樣是國家機密」，然後就沒有再多說了。

(中時電子報)