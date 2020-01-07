升格當外公心情如何？馬英九：國家機密...跟總統論文一樣 19:412020/01/07 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 升格當外公心情如何？馬英九：國家機密...跟總統論文一樣。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九當外公了！馬英九的女兒馬唯中，日前在三軍總醫院生剖腹產下一名健康的男寶寶。馬英九被問到當外公的心情，僅回答：「就跟總統論文一樣是國家機密」。 三總證實馬英九大女兒馬唯中已產下一子，外界好奇馬英九的回應。中央社報導，他今晚陪立委候選人林郁方在夜市拜票，被問到當外公的心情時，馬僅回答：「就跟總統論文一樣是國家機密」，然後就沒有再多說了。 (中時電子報) #馬英九 #外公 #心情 #馬唯中 也許您會感興趣 推薦閱讀 都是馬維拉的錯 04:102020/01/04 時論廣場 貪食蛇夜遊蘆竹 馬英九送春聯造勢 15:342020/01/04 政治 馬英九發春聯助攻李彥秀 盼催出關鍵選票 13:392020/01/05 政治 選戰倒數！馬英九陪林德福掃街拜票 21:162020/01/05 政治 賭上學術生命 6獨立調查者卯上論文門 04:102020/01/06 社會新聞 馬英九桃園輔選 痛批蔡英文主權護個鬼 11:242020/01/06 政治 馬英九陪林思銘掃街 批警察約談台大教授傷害言論自由 17:272020/01/06 政治 馬英九輔選徐志榮拚連任 批蔡英文違憲、斷交、獨裁 20:432020/01/06 政治 前總統馬英九竹市陪同鄭正鈐掃街送春聯 21:332020/01/06 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 生活熱門新聞 2020運勢出爐！6生肖最衰尾 - 生活 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 升格當外公心情如何？馬英九：國家機密...跟總統論文一樣 - 生活 去除毒素農藥 營養師：這3種菜要先汆燙 - 生活 好市多過年必買！ 網讚：方便料理又好吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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