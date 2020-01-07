德國國會考慮立法，排除華為參與5G建設，對此，中國官員警告不會坐視，揚言德國企業的利益將受到傷害。

中國駐德國大使館經濟商務參贊處公使王衛東接受中共黨媒訪問時表示，如果德國沒有明確證據就立法排除華為5G，做出「歧視和不公平」的決定，中國將不會坐視不理。

他在環球時報5日刊出的專訪說，德國企業在中國經營多年，從中國市場獲得極大的利益。如果華為5G被排除，將釋放保護主義的錯誤訊號，對兩國經貿合作不利，導致雙邊關係倒退。

南德日報（Suddeutsche Zeitung）指出，中國二線官員很少接受官媒專訪，更不用說是語帶威脅，這篇專訪可解讀成毫不掩飾的威脅。

德國對5G是否採用華為一直舉棋不定，最近有轉向封殺華為的跡象，國會正準備立法，將廠商所在國值得信任和司法獨立的程度，作為發許可給設備的標準。

法案沒有直接點名華為，不過等於是為華為量身訂造。

歐洲是華為最大的海外市場，德國身為歐洲大國，一舉一動因此備受關注。

針對5G網路是否採用華為，德國和歐盟執委會本月可望做出決定。

(中央社)