國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬（右）7日到華美黃昏市場，為國民黨立委候選人黃馨慧拉票。（盧金足攝）

總統府祕書長陳菊7日陪同台中市第四選區民進黨候選人張廖萬堅站在宣傳車掃街時，下午4點28分行經西屯區華美黃昏市場時，巧合的是，下午4點33分，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬從東勢區趕到華美黃昏市場，為國民黨候選人黃馨慧拉票，「佳芬姊」與「花媽」兩人只差5分鐘就在菜市場前遇到。

張廖萬堅戰車經過時，高喊「支持六號張廖萬堅」，黃馨慧支持者喊出「支持韓國瑜」，差點上演藍綠尬場。

李佳芬抵達時，受到大批民眾熱情等候歡迎，隨即與攤商、婆婆媽媽們握手合影，親民態度，讓民眾連連豎起大拇指喊「讚」！

華美黃昏市場攤商送上大蒜，祝國民黨總統候選人韓國瑜、立委候選人黃馨慧雙雙「凍蒜」，還有攤商看到李佳芬，開心的送上「好彩頭」，現場高呼聲「韓國瑜凍蒜」、「黃馨慧凍蒜」。

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫約10分鐘後也現身市場，與李佳芬、黃馨慧三人一起拉票。

陳菊全力為張廖萬堅掃街，還站在路口拜票，在年輕擔任記者時就非常有理想性，是非常優質的立委，關心教育、關心下一代、關心台灣，在這個最關鍵的時刻來台中，就是希望市民朋友可以跟她一樣珍惜新世代，讓優秀的新世代未來可以在立法院裡面成為台灣改革重要的後盾，因此特地來台中為他加油。

(中時 )