今天的索尼CES 2020發佈會上，SIE總裁Jim Ryan宣佈PS4銷量已經超過1.06億台，PS4遊戲銷量超過11.5億份，PS VR銷量超過500萬，月活人數超過1.03億，PS+用戶超過3880萬人。

備受關注的新一代主機PS5也在發佈會上正式公開LOGO，不過僅僅是數字上有進行了變化，還是那熟悉的味道。同時PS5的硬體特性方面被再次提及，其中會包含3D音頻、觸覺回饋、超高速SSD、硬體支持光線追蹤、超高清藍光等。其中超高速SSD已在此前被大肆宣傳，猜測PS5將支持PCle 4.0的SSD，從而實現更快速的遊戲讀取速度。

相比起Xbox Series X的直接公佈外觀，索尼則顯得有些保守，還是沒有提前公佈新主機的外觀，這也算是給大家留了個懸念吧。由於這兩款遊戲主機都確定在2020年聖誕節購物季發售，無疑將有一場正面交鋒。

(中時電子報)